martedì, 9 Dicembre , 25

Inter-Liverpool, Calhanoglu esce dopo 10 minuti: cos’è successo

(Adnkronos) - Guai per l'Inter nel big match...

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 9 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Ucraina, il sondaggio e le elezioni: per Zelensky solo 20% di voti

(Adnkronos) - Donald Trump 'invita' l'Ucraina a tenere...

Il cervello cresce e invecchia, i 4 compleanni importanti per la mente: lo studio

(Adnkronos) - Il cervello umano cambia durante tutta...
champions,-oggi-inter-liverpool-e-atalanta-chelsea-–-le-partite-in-diretta
Champions, oggi Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea – Le partite in diretta

Champions, oggi Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea – Le partite in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOChampions, oggi Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea - Le partite in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 9 dicembre, si giocano i due big match Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea per la sesta giornata della fase campionato. Due partite cruciali in ottica qualificazione al prossimo turno: la squadra di Chivu è al momento quarta con 12 punti, mentre i bergamaschi sono decimi a 10 punti e con un successo potrebbero sognare la qualificazione diretta agli ottavi. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere le due partite? Inter-Liverpool è visibile in diretta tv esclusiva per abbonati su Sky (canali Sky Sport 1 e 252, Sky Sport 4K), ma anche in streaming su Sky Go e Now. 

Atalanta-Chelsea è visibile in tv in esclusiva su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251). In streaming, il match è visibile su Sky Go e Now.  

Nella settima giornata, l’Inter ospiterà l’Arsenal a San Siro il 20 gennaio. Il giorno dopo l’Atalanta ospiterà a Bergamo l’Atletico Bilbao. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.