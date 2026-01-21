champions,-oggi-juve-benfica:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i bianconeri affrontano il Benfica allo Stadium, nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti ha conquistato fin qui 9 punti e va a caccia degli ultimi punti per mettere al sicuro almeno la qualificazione ai playoff. Discorso più delicato per gli uomini di Mourinho, fermi a quota 6. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Juve-Benfica, in campo alle 21:

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti

Benfica (4-2-3-1) Trubin; Dedić, Silva, Araujo, Dahl; Aursnes; Rios; Prestianni, Barreiro, Lopes Cabral; Pavlidis. All. Mourinho

La partita di Champions League Juventus-Benfica di oggi, mercoledì 21 gennaio, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.