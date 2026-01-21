mercoledì, 21 Gennaio , 26

Australian Open, oggi Paolini-Frech – Diretta

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian...

Maestrelli-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il sogno di Francesco Maestrelli incontra...

Webuild, a Lane in Florida contratti per 547 mln per progetto Westshore Interchange

(Adnkronos) - Webuild comunica che la controllata americana...

Valentino, apre oggi a Roma la camera ardente

(Adnkronos) - Apre oggi, mercoledì 21 gennaio, la...
champions,-oggi-juve-benfica:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Champions, oggi Juve-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla

Champions, oggi Juve-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOChampions, oggi Juve-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, i bianconeri affrontano il Benfica allo Stadium, nella settima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti ha conquistato fin qui 9 punti e va a caccia degli ultimi punti per mettere al sicuro almeno la qualificazione ai playoff. Discorso più delicato per gli uomini di Mourinho, fermi a quota 6. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Juve-Benfica, in campo alle 21: 

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti 

Benfica (4-2-3-1) Trubin; Dedić, Silva, Araujo, Dahl; Aursnes; Rios; Prestianni, Barreiro, Lopes Cabral; Pavlidis. All. Mourinho 

La partita di Champions League Juventus-Benfica di oggi, mercoledì 21 gennaio, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.