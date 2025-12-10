mercoledì, 10 Dicembre , 25

Champions, oggi Juventus-Pafos: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, i bianconeri affrontano il Pafos nella sesta giornata della fase campionato. I bianconeri hanno vinto l’ultima sfida di campionato contro il Bodo Glimt e contro la squadra cipriota dovranno agguantare tre punti fondamentali per la qualificazione ai playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Juve-Pafos, in campo stasera alle 21:  

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti 

Pafos (3-4-1-2) Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir; Oršić; Quina, Anderson Silva. All. Carcedo 

Juventus-Pafos sarà visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Partita disponibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

