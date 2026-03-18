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Champions, oggi Liverpool-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla
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Champions, oggi Liverpool-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – Torna in campo il Liverpool in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i Reds affrontano il Galatasaray nel ritorno degli ottavi della massima competizione europea. La squadra di Arne Slot dovrà ribaltare ad Anfield il ko per 1-0 della sfida d’andata in Turchia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Liverpool-Galatasaray, in campo alle 21:  

 Liverpool (4-2-3-1) Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Szoboszlai; Gakpo. All. Slot 

Galatasaray (4-2-3-1) Cakir; Singo, Ayhan, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk 

Liverpool-Galatasaray sarà visibile in diretta su Sky Sport, canale di riferimento 252. La partita sarà visibile anche gratis, in chiaro, su Tv8, e in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it.  

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