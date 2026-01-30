champions,-sorteggio-playoff:-juve-galatasaray,-atalanta-borussia-dortmund-e-inter-bodo

(Adnkronos) –

Juventus, Inter e Atalanta hanno conosciuto le avversarie nei playoff di Champions League, definite dal sorteggio di oggi venerdì 30 gennaio. La squadra di Chivu se la vedrà con il Bodo Glimt, mentre i bianconeri affronteranno il Galatasaray. Per la Dea, ci sarà invece l’ostacolo Borussia Dortmund.

Ecco tutti gli accoppiamenti degli spareggi:

Monaco-Psg

Juve-Galatasaray

Atalanta-Borussia Dortmund

Inter-Bodo Glimt

Olympiacos-Bayer Leverkusen

Qarabag Newcastle

Benfica-Real Madrid

Brugge-Atletico Madrid

Il sorteggio di oggi ha definito anche quelli che potrebbero essere gli ottavi di finale per le squadre italiane. Se l’Inter dovesse superare il turno contro il Bodo Glimt, affronterebbe una tra Sporting e Manchester City. In caso di vittoria ai playoff, la Juve se la vedrebbe con Tottenham o Liverpool. Non semplice nemmeno per l’Atalanta, che in caso di passaggio del turno affronterebbe il Bayern o l’Arsenal.