Champions, sorteggio playoff: Juve-Galatasaray, Atalanta-Borussia Dortmund e Inter-Bodo

Juventus, Inter e Atalanta hanno conosciuto le avversarie nei playoff di Champions League, definite dal sorteggio di oggi venerdì 30 gennaio. La squadra di Chivu se la vedrà con il Bodo Glimt, mentre i bianconeri affronteranno il Galatasaray. Per la Dea, ci sarà invece l’ostacolo Borussia Dortmund.  

 

Ecco tutti gli accoppiamenti degli spareggi:  

Monaco-Psg 

Juve-Galatasaray 

Atalanta-Borussia Dortmund 

Inter-Bodo Glimt 

Olympiacos-Bayer Leverkusen 

Qarabag Newcastle 

Benfica-Real Madrid 

Brugge-Atletico Madrid 

 

Il sorteggio di oggi ha definito anche quelli che potrebbero essere gli ottavi di finale per le squadre italiane. Se l’Inter dovesse superare il turno contro il Bodo Glimt, affronterebbe una tra Sporting e Manchester City. In caso di vittoria ai playoff, la Juve se la vedrebbe con Tottenham o Liverpool. Non semplice nemmeno per l’Atalanta, che in caso di passaggio del turno affronterebbe il Bayern o l’Arsenal. 

