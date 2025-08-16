“chance-per-la-pace”-e-“con-trump-cooperiamo”:-i-titoli-della-stampa-russa-sul-vertice-in-alaska

ROMA – “Una chance per la pace”, con la possibilità “annunciata” da Vladimir Putin di porre fine al conflitto in Ucraina; e poi, le prospettive di crescita delle relazioni tra Mosca e Washington, anche sul piano della “cooperazione commerciale”: questi i temi in evidenza sulla stampa russa dopo il vertice in Alaska. Le aperture delle testate nazionali sono dedicate all’incontro di Anchorage, durato all’incirca tre ore.A titolare sulla “chance per la pace” è l’agenzia di stampa Novosti. Anche il quotidiano Izvestia punta sull’Ucraina, evidenziando “l’annuncio” di Putin rispetto alla possibilità di porre fine al conflitto. Sullo stesso giornale trovano però spazio le prospettive di collaborazione tra Mosca e Washington al di là del dossier di Kiev.

“Il volume degli scambi commerciali bilaterali tra Russia e Stati Uniti ha iniziato a crescere con l’arrivo della nuova amministrazione, finora del 20%” calcola Izvestia. “I due Paesi hanno molti settori in cui poter collaborare, e la cooperazione economica e negli investimenti ha un enorme potenziale”. Secondo il giornale, negli ambiti del commercio, dell’energia, delle alte tecnologie e dell’esplorazione spaziale “Russia e Stati Uniti hanno molto da offrirsi reciprocamente”.E ancora: “Putin ha inoltre sottolineato l’attualità della collaborazione nell’Artico, nei contatti interregionali, inclusi quelli tra l’Estremo Oriente russo e la West Coast americana”. Secondo Izvestia, “è importante e necessario che i due Paesi voltino pagina e tornino a cooperare”.

Il quotidiano economico Vedomosti apre con una foto dei presidenti mentre rilasciano le loro dichiarazioni alla stampa. Sullo sfondo la scritta “Persuing peace”, allusione a un impegno in favore della pace. In evidenza nel servizio c’è l’intesa e la familiarità dimostrata da Trump e Putin durante l’incontro. Vedomosti menziona le dichiarazioni del presidente americano sul fatto che sull’Ucraina non si è arrivati a “un accordo” ma il titolo guarda già oltre, con una citazione di Putin: “Allora la prossima volta a Mosca”, la sua frase, dopo che Trump aveva ipotizzato la possibilità di tenere presto nuovi colloqui.

