Chanukkah, domani Meloni accende il candelabro ebraico

ROMA – Anche gli ebrei festeggiano il Natale. Si chiama Chanukkah, dura otto giorni – quest’anno dal 19 al 26 dicembre – e deve la sua origine ad eventi occorsi due secoli prima della nascita di Cristo. Ogni anno, a più di duemila anni di distanza, il ‘Natale ebraico’ ricorda la riconquista del Tempio di Gerusalemme. La parola Chanukkah significa “inaugurazione” o “consacrazione”, in memoria dell’inaugurazione del nuovo altare nel Tempio, quando un gruppo di guerrieri Ebrei, i Maccabei, miracolosamente sconfisse il potente esercito Greco-Siriano. Chanukkah (o Hanukkah o Chanukkà) è detta anche “festa delle luci” o “festa dei lumi”. Ogni anno, intorno al periodo di Natale, nel “periodo più buio dell’anno”, si mettono le candele su un candelabro a nove braccia. Il primo giorno si accende una candela più quella centrale, il secondo giorno tre (due più quella centrale), e via così per arrivare a nove.

LA ‘FESTA DELLE LUCI” CHE DURA OTTO GIORNI

Il giornale dell’ebraismo italiano, Pagine ebraiche, spiega come si svolgerà la ricorrenza: “Otto luci per l’identità e la vita. Otto luci contro le tenebre. Dal tramonto odierno molte città italiane si illumineranno nel segno di Chanukkah, la festa ebraica della luce. Numerose le occasioni d’incontro da Nord a Sud del Paese. Come nel caso della tradizionale cerimonia di accensione a piazza Barberini, nel cuore di Roma, a cura del Movimento Chabad Lubavitch che la organizza ininterrottamente dal 1987. Ma sarà tutta l’Italia ebraica ad illuminarsi, dentro e fuori le sinagoghe, negli spazi comunitari e nelle piazze, con la presenza attiva di istituzioni e cittadinanza”.

A ROMA ACCENSIONE CANDELABRO CON LA PREMIER



In occasione della festività ebraica di Chanukka, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di accensione del candelabro che si svolgerà al Museo Ebraico di Roma alla presenza del Rabbino Capo, Riccardo Di Segni, e della presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello. La cerimonia è prevista per domani alle ore 17.30.

(La foto di copertina è presa dal portale di Pagine Ebraiche)

