Charity Dinner con chef Gennarino Esposito a Capri

All’hotel La Palma, incasso in beneficenza per “Soleterre”

Roma, 15 set. (askanews) – Charity Dinner all’hotel La Palma in collaborazione con “That’s Amore Capri”, a favore di “Soleterre”. Domenica 17 settembre alle 20:15 una serata speciale, all’insegna della solidarietà, andrà in “scena” nell’hotel della Oekter Collection, con una cena di beneficenza a quattro mani che vedrà protagonisti lo chef Salvatore Aprea e lo chef resident Gennaro Esposito a favore di “Soleterre”. La charity dinner, con una colonna sonora live, a cura dell’artista Dada’ è organizzata nell’ambito della rassegna “That’s Amore Capri” presso il nuovissimo Gennaro’s Restaurant dell’Hotel La Palma. Il menù elegante e creativo, come si addice alla location e agli “autori”, mette insieme eccellenze della gastronomia campana con un tocco di originalità. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Soleterre”, la onlus che la rassegna “That’s Amore Capri” contribuisce a sostenere economicamente, con un grande e prezioso gesto di solidarietà. Grande attesa, infatti, sull’isola per Dadà, special guest musicale dell’evento di domenica 17 settembre con una cena d’autore che vedrà lo chef bistellato “di casa” Gennaro Esposito in una performance culinaria creativa insieme allo chef Salvatore Aprea, del ristorante “Da Tonino” Capri, inserito nella guida Michelin.