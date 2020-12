Che cos’è la miastenia oculare, la malattia di cui soffre Gattuso

Sono settimane ormai che Rino Gattuso appare in pubblico con una benda sull’occhio. Dopo la gara col Torino, ai microfoni di Sky, il tecnico del Napoli ha spiegato la situazione:

“Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia oculare. È da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e da un mese non sono me stesso”. Ma in cosa consiste la malattia di cui Gattuso soffre?

La miastenia oculare è una malattia in cui i muscoli degli occhi e delle palpebre si indeboliscono. In particolare è una patologia cronica autoimmune, insorge perché alcuni autoanticorpi inibiscono il meccanismo nervoso che permette la contrazione dei muscoli appartenenti al compartimento oculare. In parole semplici, non vengono trasmessi in modo appropriato i segnali nervosi necessari alla contrazione dei muscoli del compartimento oculare.

I tipici sintomi sono due: diplopia (o visione doppia) e ptosi (o palpebra cadente), entrambi riscontrati da Gattuso. Il problema può colpire a qualsiasi età, e non esiste una cura definitiva per questa malattia, ma un trattamento adeguato aiuta a ridurre i sintomi. La miastenia può essere trasmessa geneticamente, ma non esistono al momento strategie preventive per limitarne gli effetti.

