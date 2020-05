Che cosa hanno in comune una rapina in banca del 1973, un duplice sequestro a Baghdad nel 2008 e un rapimento in Somalia nel 2018? Poco, se non il fatto che in tutti e tre i casi si è parlato di ‘sindrome di Stoccolma’.

Anzi il primo caso, la presa di ostaggi alla Norrmalms Kreditbanken nella capitale svedese, diede addirittura il nome allo stato psicologico osservato dal criminologo e psicologo Nils Bejerot, collaboratore della polizia durante la rapina, nel comportamento di tre donne e un uomo che dopo essere stati nelle mani dei sequestratori per 6 giorni difesero i loro carcerieri e mostrarono un comportamento reticente prima dell’inizio del processo.

L’articolo Che cos’è la sindrome di Stoccolma e perché Silvia Romano potrebbe averla proviene da Notiziedi.

