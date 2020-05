Che fine ha fatto Flixbus?

La compagnia di pullman a lunga percorrenza ‘Flixbus’ da giovedì 28 maggio riprenderà i collegamenti all’interno della Germania per pendolari e viaggiatori. Riprendono anche i viaggi all’interno dell’Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Danimarca ma non ancora in Italia.

Gli autobus verdi causa il coronavirus sono rimasti inattivi dal 18 marzo e in territorio tedesco riprendono con poco meno di 50 fermate difronte ad una offerta di quasi 500. Le misure di sicurezza anti Covid-19 sono il controllo digitale dei biglietti e la distribuzione a tutti i passeggeri a bordo di disinfettanti. Indossare la mascherina o la protezione naso-bocca è obbligatorio sia quando si sale e si scende che durante il viaggio.

