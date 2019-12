Che fine ha fatto il Pampa Sosa? A breve inizierà una nuova avventura

​Roberto Carlos Sosa, ex giocatore di Udinese e ​Napoli, è il nuovo allenatore dell’Atletico Ciclon. È ufficiale la sua nomina di nuova guida tecnica della squadra boliviana. Il 6 gennaio inizierà la sua pre stagione a Tarija. Il contratto per il Pampa è di tre anni e avrà come obiettivo vincere il campionato locale per poi puntare alla promozione alla divisione professionale. Una sfida difficile, ma non impossibile. Sosa, classe 1975, ha giocato per 10 anni in Italia vestendo le maglie di… continua a leggere sul sito di riferimento