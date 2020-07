Che fine ha fatto Pietro Pellegri? La parabola discendente dell’enfant prodige

Pressioni, soldi e infortuni. È questo il mix di ingredienti che ha reso fallimentare l’esperienza di Pietro Pellegri al Monaco. Dal suo arrivo in Francia nel gennaio 2018, il talentuoso classe 2001 ha collezionato solamente sei presenze in Ligue 1. Un bottino più che misero per il più giovane calciatore ad aver esordito in Serie A (15 anni e 280 giorni) e uno dei prospetti maggiormente considerati all’interno del panorama calcistico mondiale. Purtroppo, anche a causa di numerosi problemi… continua a leggere sul sito di riferimento