Che lite tra Conte e Vidal, il tecnico non le manda a dire al suo pupillo: “Gioca e non rompere il ca…”

Nel corso di Inter-Crotone (gara vinta dai nerazzurri con il roboante 6-2), Arturo Vidal commette un fallo da rigore sull’esterno dei pitagorici Reca. L’arbitro Aureliano, dopo aver consultato il Var, decide di assegnare la massima punizione. Vidal protesta animatamente contro il direttore di gara, un comportamento – questo – che proprio non va giù ad Antonio Conte che lo rimette subito in riga: “Gioca e non rompere il ca…!”, si sente distintamente dal televisore. L’assenza di pubblico rende trasparente ogni comunicazione sul rettangolo verde.

Conte a gamba tesa sul “pupillo” Vidal

Il penalty viene poi realizzato da Vladimir Golemic ma il provvisorio 2-2 calabrese non è che un fuoco di paglia. L’Inter, dopo lo spavento, ne segna ben quattro con i suoi uomini migliori. I meneghini sono attualmente secondi in classifica, a più 8 rispetto a un Napoli costretto ancora a inseguire. Bisogna tuttavia ricordare che gli azzurri devono ancora recuperare la partita non giocata contro la Juventus.

