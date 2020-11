Che Natale ci aspetta in un’Italia sempre più rossa

AGI – A differenza di qualche settimana fa in cui il governo era diviso tra ‘rigoristi’ e non, ora si registra una maggiore compattezza nel fronte rosso-giallo sulla direzione scelta. Ovvero su quel metodo della ‘zonizzazione’ che ha portato alla differente colorazione del Paese. Oggi l’Italia è ancora piu’ rossa, con l’ingresso nella fascia più ad alto rischio di Campania e Toscana e con lo spostamento in quella arancione di Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche.

Mentre la tensione tra il governatore De Luca e l’esecutivo diventa ogni giorno più alta. “Sarebbe meglio mandare a casa il governo.

