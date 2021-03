Che retroscena Pedullà: “ADL aveva contattato un altro allenatore dopo Verona. Vi dico cosa è successo e gli scenari futuri”

Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 8. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Pedullà svela un altro retroscena di mercato

“Dopo Verona Napoli De Laurentiis ha contattato un altro tecnico, ma alle 20.20 del giorno successivo alla partita questo stesso allenatore gli ha detto di no. C’è bisogno di capire se un altro contatto può far cambiare gli scenari”. Anche se non lo dice apertamente, Pedullà parlava di Maurizio Sarri. Il noto giornalista parla anche del rientro, in grande stile di Mertens e si sofferma sul suo ruolo: “Quando ti sei convertito al cristianiesimo calcistico non puoi tornare indietro. Mertens è diventato un centravanti e se giochi in questa posizione non puoi più giocare come prima”.

