Che “rinascita” per Lozano! I numeri del Chucky sono da impazzire… | I dettagli

Davvero niente male le statistiche personali di Hirving Lozano. Il talento messicano è in totale ripresa, anzi – a giudicare da numeri e impressioni a caldo- è il valore aggiunto della squadra. Sembra un giocatore totalmente diverso rispetto all’anno scorso. Oggi – in particolare – il Chucky ha cambiato radicalmente la partita dal suo ingresso, è stato lui a decidere Napoli-Sampdoria. Vi riproponiamo qualche numero del ragazzo da inizio stagione: l’ex PSV, pur non essendo un centravanti, ha segnato ben 6 gol in 10 partite disputate (11 se aggiungiamo quella assegnata a tavolino alla Juventus). Il messicano ha calciato per ben 19 volte verso la porta avversaria e sono invece 11 i dribbling riusciti (dato questo che è sulla scia di altri specialisti del suo ruolo quali l’atalantino Papu Gomez e il romanista Mkhitaryan).

Numeri shock per il Chucky

