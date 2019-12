Che Roma! 4-1 alla Fiorentina firmato Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo

​Prestazione autorevole della Roma che, al “Franchi” supera 4-1 la Fiorentina: in rete Dzeko, Kolarov, Pellegrini e Zaniolo, per i viola Badelj. Il primo tiro in porta è dei giallorossi, e arriva al 7′: ci prova Veretout dal limite, palla centrale e bloccata da Dragowski. La risposta viola arriva con una pericolosa punizione dal limite di Vlahovic, battuta benissimo: pallone di poco sopra la traversa. La Fiorentina sale di tono e si costruisce due occasioni in 1′: prima Vlahovic si fa murare… continua a leggere sul sito di riferimento