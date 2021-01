Dries Mertens scalpita per rientrare in campo. Il folletto belga sta postando sui social i suoi progressi quotidiani. Domani, il ragazzo tornerà a Napoli e dopo il tampone “di rito” in areoporto a Capodichino, andrà dritto a Castel Volturno per definire l’ultima fase del programma riabilitativo. Non dovrebbe farcela per lo Spezia, ma è assai probabile che l’ex PSV sarà abile e arruolabile in vista del match successivo che vedrà il Napoli contrapposto all’Udinese. Condividiamo con voi una storia instagram pubblicata da Kat Kerkhofs, moglie dell’attaccante azzurro.

Kat sembra dirgli “Non riesco a starti dietro!”

Ecco quello che dice la giovane, sempre ironica e divertente: “Quando gli prometti che ti saresti svegliata presto la domenica per allenarti con lui”. Quell’emoji con la faccina al rovescio sembra dire “Faccio anch’io qualche sacrificio pur di starti accanto”. Nell’immagine qui condivisa possiamo vedere un Dries dedito agli ultimi esercizi. Il campione sta facendo di tutto per accelerare i tempi e tornare ad aiutare i suoi compagni di squadra.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Che stakanovista Mertens! Non si ferma un attimo pur di riprendersi il Napoli. La moglie scherza così – FOTO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento