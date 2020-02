La maggioranza che sostiene il governo Conte II può contrare al Senato su 164. Precisamente: 98 senatori del Movimento 5 stelle; 36 senatori del Pd; 17 senatori di Italia viva; 6 senatori del gruppo delle Autonomie; 5 senatori di Leu; 2 senatori di Maie. Dunque, sulla carta, i giallorossi raggiungono e oltrepassano la ‘soglia di sicurezza’ della maggioranza assoluta, fissata a 161, per soli 3 voti.

A questi numeri tuttavia, a seconda delle varie votazioni e in diverse occasioni, si sono finora aggiunti anche i voti di alcuni senatori ex M5s e di alcuni senatori a vita, numeri che hanno via via ‘puntellato’

L’articolo Che succede in Senato se Italia viva si sfila proviene da Notiziedi.

