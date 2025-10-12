domenica, 12 Ottobre , 25

Che tempo che fa, da Milly Carlucci a Edoardo Leo: ecco gli ospiti di oggi

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Milly Carlucci, Giorgio Panariello, Annalisa ed Edoardo Leo sono tra gli ospiti della puntata di oggi, domenica 12 ottobre, di ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio, in onda in diretta dalle 19.30 sul Nove.  

Milly Carlucci è per la prima volta sul Nove, in veste di conduttrice e direttrice artistica di “Ballando con le stelle”, giunto alla ventesima edizione. Giorgio Panariello parlerà del suo nuovo spettacolo “E se domani…”. Annalisa, l’artista donna italiana più certificata, presenta live il nuovo album “Ma io sono fuoco”, in attesa della tournée “Capitolo I”, nei palasport da novembre.  

In studio anche Edoardo Leo, protagonista del film “Per te” di Alessandro Aronadio, ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli. Tra gli altri ospiti, anche Aldo Cazzullo, autore del libro “Francesco. Il primo italiano”, Gianrico Carofiglio con il saggio “Con parole precise”. E poi Roberto Burioni, Antonio Di Bella, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini e Nello Scavo. 

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Paola Iezzi, Cristiano Malgioglio, Enzo Iacchetti, Ubaldo Pantani, Giacomo Poretti, Francesco Paolantoni, Giobbe Covatta, Roberta Tagliavini, la Signora Coriandoli e Giucas Casella. 

