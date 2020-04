Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio: gli ospiti di Pasqua, domenica 12 aprile su Rai2

Che tempo che fa“ di Fabio Fazio torna in onda anche nel giorno di Pasqua 2020. Il talk show di successo di Rai2 anche questa settimana è in buona parte dedicato all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Ecco gli ospiti le anticipazioni della puntata in onda, questa sera, domenica 12 aprile 2020 su Rai2!

Che tempo che fa oggi: anticipazioni di Pasqua 12 aprile 2020

Domenica 12 aprile 2020, giorno di Pasqua, va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il talk show condotto da Fabio Fazio e trasmesso nella prima serata di Raidue.

Anche questa settimana buona parte della puntata è incentrata sull’emergenza del virus Covid-19 con una serie di contributi e collegamenti previsti sia nella prima fase del programma “Che tempo che farà” delle 19.40 che nella seconda parte in onda dalle ore 21.00. Una puntata ricca di ospiti quella prevista per il giorno della Santa Pasqua 2020 con le presenze fisse di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona.

I primi ospiti della puntata sono Esther Duflo e Abhijit Banerjee, i Premi Nobel per l’Economia 2019 che hanno ricevuto il premio con Michael Kremer “per aver introdotto un nuovo approccio per ottenere risposte affidabili sui modi migliori per combattere la povertà globale”. I due professori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) sono una coppia anche nella vita e insieme hanno co-fondato, con Sendhil Mullainathan, il centro di ricerca Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) presso il Mit.

Che tempo che fa ospiti di domenica 12 aprile 2020

Oltre ai due Premi Nobel, ospiti della puntata di domenica 12 aprile anche David Maria Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, il virologo Roberto Burioni, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. E ancora: Franco Locatelli, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Andrea Gambotto, medico del team di ricercatori dell’Università di Pittsburgh che ha pubblicato il primo report sul vaccino-cerotto contro il Covid-19.

Ospiti anche: Alberto Zangrillo, il primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano, Gianluigi Spata, capo dell’Ordine dei medici della Lombardia, Carlo Cottarelli e il vicario Don Mattia Ferrari. Spazio poi ai collegamenti per le news in tempo reale sulla situazione del Coronavirus nel mondo con Antonio Di Bella, il direttore di Rai News Antonio Di Bella, mentre inviati dal mondo ci saranno: Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid.

Ospite musicale della puntata: Tiziano Ferro che si collegherà da Los Angeles per regalare al pubblico una versione speciale live. Infine ospiti anche Antonio Albanese in arrivo dal 18 aprile su Rai3 con la seconda stagione de “I Topi”, Luca Argentero reduce dal grandissimo successo di “Doc – Nelle tue mani”, Lello Arena, e Nek che presenterà il nuovo singolo “Perdonare”.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

Ricordiamo le presenze fisse del programma: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica.

L’appuntamento con Che tempo che fa è la domenica in prima serata su Rai2.

