Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, ospiti e anticipazioni di domenica 11 ottobre 2020

“Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio torna su Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Ancora una volta Fazio punta in alto per il suo talk show con la partecipazione di illustri personaggi ed artisti del panorama internazionale. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti della puntata di oggi, domenica 11 ottobre 2020?

Che Tempo Che Fa oggi: gli ospiti del 11 ottobre

Domenica 11 ottobre 2020 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa” , il programma condotto da Fabio Fazio con la complicità di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Il talk show, approdato quest’anno sulla terza rete di Stato, si presenta suddiviso in tre parti con la presenza fisse di personaggi del calibro di Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz. Infine uno spazio di approfondimento è curato da Roberto Saviano.

Per la puntata di stasera, domenica 11 ottobre, Fabio Fazio ha due grandissime esclusive: si tratta di Whoopi Goldberg e Dan Brown. L’attrice americana è conosciuta in tutto il mondo per alcuni film considerati dei veri e propri cult com “Ghost – Fantasma”, pellicola del 1990 con cui ha vinto il Premio alla miglior attrice non protagonista ai Premi Oscar e il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista. Una carriera straordinaria quella dell’attrice hollywoodiana che nel 1992 interpreta il personaggio della suora Deloris Van Cartier nel film campione d’incassi “Sister Act” e “Sister Act 2”.

Che Tempo Che Fa: Dan Brown e Carla Bruni arrivano da Fazio

Non solo, spazio poi al grandissimo Dan Brown, uno degli scrittori più famosi e conosciuti al mondo che ha venduto la cifra record di 220 milioni di copie vendute. Pochissimi giorni fa lo scrittore è tornato nelle librerie con “La sinfonia degli animali”, il primo libro illustrato per bambini curato nei minimi dettagli con la collaborazione della illustratrice e grafica ungherese Susan Batori. Tra le sue opere più importanti ricordiamo: “Angeli e demoni” (2000), “Il codice da Vinci” (2003), “Il simbolo perduto” (2009) e “Inferno” (2013) e “Origin”.

Ma non finisce qui, visto che ospite musicale di Fabio Fazio è Carla Bruni, l’ex première dame di Francia in Italia per promuovere il nuovo album di inediti che porta semplicemente il suo nome. Si tratta di un disco importante che arriva a sette anni di distanza dal precedessore e che all’interno contiene anche un duetto sulle note di “Voglio l’amore” in coppia con la sorella Valeria Bruni-Tedeschi.

L’appuntamento con Che tempo che fa è come sempre la domenica in prima serata su Rai3.

