Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, ospiti e anticipazioni di domenica 20 dicembre 2020

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni di questa sera, domenica 20 dicembre 2020: George Clooney super ospite di Fabio Fazio su Rai3. Una puntata da non perdere con due anteprime esclusive: il ritorno di Robbie Williams e quello di Claudio Baglioni.

Che tempo che fa stasera, ultima puntata del 2020

Torna l’appuntamento con “Che tempo che fa“, il programma di successo condotto da Fabio Fazio che si prepara a salutare i telespettatori e il 2020 con una puntata davvero speciale in onda domenica 20 dicembre 2020. Tre esclusive prima di salutare il pubblico e riprendere il consueto appuntamento settimanale da domenica 10 gennaio 2021.

Come sempre il programma è suddiviso in tre parti: alle 20 inizia “Che Tempo Che Fa – Anteprima” seguito alle 20.30 da “Che Tempo Che Fa” e infine dalle ore 23 “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”. Padrone di casa Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Nel cast anche Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano a cui è affidato lo spazio dell’informazione e attualità. Ma passiamo agli ospiti della puntata.

Che tempo che fa ospiti di domenica 20 dicembre 2020

Tantissimi gli ospiti della puntata di domenica 20 dicembre , l’ultima del 2020. Fabio Fazio è pronto a chiacchierare con Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University e Giovanni Malagò, Presidente del CONI.

Prima grande esclusiva la presenza di George Clooney, l’attore Premi Oscar che torna protagonista nel film “The Midnight Sky” in uscita dal 23 dicembre in tutto il mondo. Si tratta di un film ispirato al romanzo d’esordio di Lily Brooks-Dalton “La distanza tra le stelle”. Un vero e proprio colpaccio per Fabio Fazio che durante la lunga diretta ha come ospite anche Robbie Williams che presenta “Can’t Stop Christmas”, il nuovo singolo che lancia la versione deluxe dell’album “The Christmas Present”.

Ma non finisce qui, visto che a pochi giorni dalla pubblicazione del suo progetto discografico ospite anche Claudio Baglioni che presenta dal vivo “Uomo di varie età”, terzo singolo estratto da “In questa storia che che è la mia” ai vertici delle classifiche di vendita.

Infine ospiti anche Massimo Lopez e Veronika Tsepkalo, una delle 3 donne bielorusse leader dell’opposizione democratica contro Alexander Lukashenko”.

Che tempo che fa Il Tavolo, ospiti

Infine la terza ed ultima parte del programma è “Che tempo che fa – Il Tavolo” con la partecipazione del Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Tra gli ospiti: Martina Sambucini, la vincitrice del concorso di bellezza di Miss Italia 2020 che, causa Covid-19, quest’anno è stato trasmesso per la prima volta nella storia in streaming.

L’appuntamento con Che tempo che fa è come sempre la domenica sera su Rai3.

Ricordiamo che il programma di Fabio Fazio si ferma per le festività natalizie e tornerà in onda dal 10 gennaio 2021 sempre su Rai3.

