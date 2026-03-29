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Che tempo che fa oggi 29 marzo, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni
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Che tempo che fa oggi 29 marzo, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni

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(Adnkronos) – Nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda oggi domenica 29 marzo dalle 19.30 in diretta sul Nove (e in streaming su discovery+) con ospiti tra attualità, musica, sport. 

Fazio accoglierà Gianni Morandi in occasone dei 60 anni dell’iconico brano ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’. Il cantante bolognese è una colonna portante della musica italiana con una straordinaria carriera da 53 milioni di dischi venduti. Morandi presto sarà in tour nei palasport italiani con ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story’.  

Sulle poltroncine bianche siederà anche Federica Brignone, reduce dall’impresa realizzata alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dove ha vinto due Medaglie d’oro nel supergigante e nello slalom gigante, a soli dieci mesi dall’infortunio alla gamba sinistra. Unica sciatrice italiana ad aver vinto la Coppa del Mondo generale – per ben due volte, nel 2020 e nel 2025 – nella sua carriera ha vinto in totale 5 medaglie olimpiche e 5 medaglie mondiali, oltre ad essere la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo con 37 trionfi e 85 podi.  

E ancora: padre Gabriel Romanelli, in libreria con ‘Le rovine e la luce. La commovente testimonianza del parroco di Gaza’, scritto con il giornalista francese Guillaume de Dieuleveult; Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; don Dante Carraro, direttore del Cuamm Medici con l’Africa; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Gianrico Carofiglio, in libreria con il saggio ‘Accendere i fuochi’; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; Michele Serra.  

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – il Tavolo’ con: Giovanni Franzoni, medaglia d’argento nella discesa libera alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e già vincitore – nella stagione 2025/26 – di due primi posti, un secondo posto e due terzi posti in Coppa del Mondo, oltre ad essersi imposto nella discesa libera sulla prestigiosa pista ‘Streif’ di Kitzbühel (Austria), diventando il quarto italiano di sempre a riuscirci; Lda e Aka7even, live con il brano ‘Poesie clandestine’, con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo; Fiona May, la più grande saltatrice in lungo della storia italiana; Simona Ventura; Orietta Berti; Cristina D’Avena; Paolo Rossi; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Mago Forest, conduttore della nuova edizione del GialappaShow; Flora Canto, in tour con ‘Cantando sotto la pioggia – Il Musical’; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.  

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