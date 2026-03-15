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Che Tempo Che Fa oggi domenica 15 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Che Tempo Che Fa oggi domenica 15 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

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(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 15 marzo, con ‘Che tempo che fa’, il programma condotto da Fabio Fazio in onda dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Tanti ospiti tra attualità, cronaca, sport, cinema, musica. 

Tra gli ospiti della puntata: Sal Da Vinci con ‘Per sempre sì’, il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e che rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Vienna. Il 25 e 26 settembre Sal Da Vinci festeggerà i 50 anni di carriera all’Arena Flegrea di Napoli e dal 7 ottobre sarà in tour nei teatri d’Italia con ‘Sal Da Vinci – Live Teatri’. 

Carlo Verdone, regista e protagonista di ‘Scuola di seduzione’, film in uscita il 1° aprile 2026. Con oltre 45 anni di straordinaria carriera, Carlo Verdone è uno dei protagonisti più amati del cinema italiano, premiato con 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro, oltre che con altri numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero. Nel 2018 è stato nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella. 

Bebe Vio, Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in occasione della chiusura dei Giochi Paralimpici. Fiorettista paralimpica, nella sua carriera ha vinto 2 ori ai Giochi Paralimpici, 5 ori ai Mondiali e 5 ori agli Europei. Nel 2021 ha fondato la Bebe Vio Academy, un programma inclusivo che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico, incentrato sulla visione di rendere lo sport accessibile a tutti. 

E ancora: Jasmine Trinca, dal 19 marzo al cinema con ‘Gli occhi degli altri’, il film di Andrea De Sica presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 dove ha vinto il Premio Monica Vitti come miglior attrice; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano, dal 17 marzo nelle librerie con ‘Da vicino’; Niccolò Ammaniti, nelle librerie con il suo nuovo romanzo ‘Il Custode’; gli editorialisti de la Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea; Cecilia Sala; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra. 

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con ‘Che tempo che fa – il Tavolo’ con: Sal Da Vinci; Aurelio Ponzoni in arte ‘Cochi’; Belén Rodriguez, conduttrice insieme ai PanPers della sesta stagione di ‘Only Fun – Comico Show’; Nino Frassica; Mara Maionchi; Ubaldo Pantani; Paolo Rossi; Enzo Iacchetti; Claudio Chiappucci, soprannominato ‘El Diablo’, uno dei protagonisti del ciclismo anni ’90, a 35 anni dalla vittoria della ‘Classicissima’ Milano-Sanremo; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Francesco Paolantoni; Giucas Casella. 

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