‘Che Tempo Che Fa’ riparte, da Richard Gere a Dan Brown gli ospiti di oggi domenica 5 ottobre

‘Che Tempo Che Fa’ riparte, da Richard Gere a Dan Brown gli ospiti di oggi domenica 5 ottobre

Che tempo che fa apre la stagione 2025-2026 oggi 5 ottobre. Richard Gere, Dan Brown e Armanda Colusso saranno tra gli ospiti d’eccezione della prima puntata del programma condotto da Fabio Fazio, in onda dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su discovery+.  

Gere interverrà in occasione dell’uscita del documentario ‘Dalai Lama – La saggezza della felicità’, da lui prodotto e in sala dal 13 al 15 ottobre. Lo scrittore Dan Brown presenterà il suo nuovo romanzo ‘L’ultimo segreto’, sesto capitolo della saga di Robert Langdon. Armanda Colusso, madre del cooperante Alberto Trentini detenuto da quasi undici mesi in Venezuela, racconterà la sua testimonianza. 

Tra gli altri ospiti della serata: Mara Venier, Ornella Vanoni, Enzo Iacchetti, Giovanni Floris, Cecilia Sala, Nello Scavo, Massimo Giannini, Roberto Burioni, Michele Serra, Serena Brancale, Nino Frassica, Mara Maionchi, Giovanni Esposito, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, Diego Abatantuono, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Giucas Casella. 

Molti di loro saranno coinvolti nel segmento finale della trasmissione, ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’, con gag, improvvisazioni e conversazioni informali.  

