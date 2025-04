che-tempo-che-fa,-stasera-domenica-13-aprile:-ospiti-e-anticipazioni

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio stasera, domenica 13 aprile, alle 19,30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+. Tra gli ospiti della puntata ci saranno la star hollywoodiana Whoopi Goldberg e premio Oscar, Giorgio Panariello, Luciano Ligabue, Luca Guadagnino e Walter Veltroni.

Whoopi Goldberg è tra i pochi artisti al mondo ad aver conseguito lo status di Egot, cioè la vittoria in tutti e quattro i principali premi d’intrattenimento americani (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). Ha raggiunto la popolarità nel 1985 per il suo ruolo da protagonista nel film di Steven Spielberg ‘Il Colore Viola’, per il quale ha vinto un Golden Globe e ottenuto una nomination all’Oscar, cui segue nel 1990 il ruolo della sensitiva Oda Mae Brown nel cult ‘Ghost – Fantasma’ per il quale si aggiudica il Premio Oscar e il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista, mentre nel 1992 debutta nei panni della ‘suora’ Deloris Van Cartier nel blockbuster mondiale ‘Sister Act’ e nel sequel ‘Sister Act 2’, ruolo che tornerà a vestire nel nuovo capitolo della saga ‘Sister Act 3’.

Giorgio Panariello sarà presto di nuovo al cinema nel film di Pier Paolo Paganelli ‘Incanto’, una fiaba sull’importanza dell’immaginazione e sulla gentilezza, e da ottobre in tournée nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo attesissimo spettacolo ‘E se domani…’, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo ‘viaggio nel futuro’. Ospite anche Luciano Ligabue, che quest’anno festeggia 35 anni di carriera e 30 anni dall’uscita dell’album ‘Buon Compleanno Elvis’ e dell’intramontabile brano ‘Certe notti’. Per celebrare questo importante anniversario, Ligabue sarà protagonista di ‘La notte di Certe notti’, due mega eventi live il 21 giugno all’RFC Arena a Campovolo e il 6 settembre alla Reggia di Caserta, mentre il 18 aprile usciranno ben 7 album speciali, per sei ore di musica nuova, recuperata e rivista.

In studio anche Luca Guadagnino nelle sale dal 17 aprile con il suo nuovo film ‘Queer’, con Daniel Craig nel ruolo del protagonista. Presentato in anteprima mondiale alla 81esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di William S. Burroughs.

E ancora: Walter Veltroni, nelle librerie con il suo ultimo libro ‘Iris, la libertà’; l’economista Carlo Cottarelli; l’editorialista di la Repubblica Massimo Giannini; lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini nelle librerie con ‘Chiamami Adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti’, Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

Chiude la serata l’appuntamento con ‘Che tempo che fa – Il Tavolo’ con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Diego Abatantuono, Max Giusti. Ospiti della puntata: Ale e Franz, nel cast di ‘Only Fun – Comico Show’ su Nove; Cristina D’Avena; Maria Amelia Monti, al cinema nel primo film da regista di Greta Scarano ‘La vita da grandi’; Antonio Cornacchione, in tour nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo ‘Basta poco’; Giucas Casella. Torna al tavolo anche Giorgio Panariello.