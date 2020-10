Che Tempo Che Fa stasera, ospiti di domenica 4 ottobre | Fabio Fazio

Tutto pronto per il secondo appuntamento di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio su Rai3, questa sera. Il talk show di punta della domenica sera della Rai torna in onda con una nuovissima puntata e un parterre di ospiti davvero importanti. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 4 ottobre 2020.

Che Tempo Che Fa oggi: gli ospiti del 4 ottobre

Domenica 4 ottobre 2020 torna l’appuntamento con “Che tempo che fa” , il programma di successo condotto da Fabio Fazio con la complicità di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Come sempre il programma è suddiviso in tre parti con presenze fisse del calibro di Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio di approfondimento affidato a Roberto Saviano.

Per la seconda puntata della stagione 2020, Fabio Fazio ha in serbo un parterre di ospiti davvero notevole. A cominciare da Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito Democratico. Spazio poi al narratore britannico Ken Follett, che recentemente ha pubblicato il nuovo libro “Fu sera e fu mattina” uscito in contemporanea mondiale il 15 settembre. Il libro è il prequel de “I pilastri della Terra”, il libro di Follet inserito tra i 101 migliori Best-seller di tutti i tempi con ben 27 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Che Tempo Che Fa stasera, il ritorno in tv di Johnny Dorelli

Non solo, ospiti di domenica 4 ottobre 2020 anche Johnny Dorelli che si racconta in un’intervista esclusiva proprio nel salotto di “Che tempo che fa” in occasione della pubblicazione della sua autobiografia dal titolo “Che fantastica vita” scritta a quattro mani con Pier Luigi Vercesi.

Ospiti di Fabio Fazio anche: il prof. Alberto Mantovani, Direttore scientifico Humanitas e Professore Emerito Humanitas University, l’attore Pierfrancesco Favino attualmente nelle sale con “Padrenostro”, pellicola per cui ha vinto la Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia 2020 come miglior attore. Infine per il momento musicale ci sarà Samuele Bersani tornato sul panorama musicale italiano con il nuovo singolo “Harakiri” che anticipa il nuovo disco di inediti “Cinema Samuele”.

A completare il cast della seconda puntata anche: Vincenzo Mollica, Giovanni Floris, il fisico Carlo Rovelli e Antonio di Bella corrispondente Rai dagli Usa. Infine appuntamento con la parte finale del programma “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con la presenza fissa di con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Intorno al tavolo ritroveremo anche come ospiti Fabio Fognini, Flavia Pennetta e Silvio Orlando.

L’appuntamento con Che tempo che fa 2020 è tutte le domeniche sere in prima serata su Rai3.

