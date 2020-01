Che tempo che fa su Rai2, ospiti e anticipazioni di domenica 19 gennaio 2020

Che tempo che fa di Fabio Fazio torna in prima serata su Rai2 con una nuova puntata. Grande successo per il talk show che vede Fabio Fazio condurre con la complicità di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda domenica 19 gennaio 2020 su Rai2!

Che tempo che farà su Rai2, gli ospiti di domenica 19 gennaio

Domenica 19 gennaio 2020 alle ore 19.40 al via la prima parte del programma dal titolo “Che tempo che farà” con Fabio Fazio e il Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che tempo che fa, ospiti domenica 19 gennaio 2020

Dalle ore 21.00 circa, invece, appuntamento su Rai2 con la parte centrale del programma. Super ospite della settimana è Uma Thurman, la star hollywoodiana e icona del cinema mondiale che ha recitato in film cult come “Kill Bill” e “Pulp Fiction”. Una carriera straordinaria quella di Uma che quest’anno festeggia 30 anni di successi che l’hanno vista lavorare con grandissimi nomi del cinema mondiale come Woody Allen, James Ivory, Lars Von Trier, Stephen Frears, Gabriele Muccino.

Tra gli ospiti della puntata anche Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori di Giulio Regeni, che in studio presentano il libro “Giulio fa cose” scritto a quattro mani con l’avvocato Alessandra Ballerini. Un libro importante in cui raccontano cosa è successo in questi ultimi quattro cercando, ancora oggi, verità e giustizia sulla morte del figlio.

Ospiti anche Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea per presentare il film “Figli” in uscita nelle sale cinematografiche, mentre Mattia Santorni, il portavoce delle “Sardine” è in collegamento da Bologna per “Bentornati in mare aperto”.

Ospiti musicale della puntata Elisa; la cantautrice eletta la più ascoltata su Spotify presenta dal vivo il singolo “Tua per sempre”, mentre per la prima volta dopo tanto tempo tornano in tv Paola & Chiara.

A chiudere il parterre degli ospiti: l’economista Carlo Cottarelli, il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli e l’attivista Federica Gasbarro definita la Greta Thunberg italiana.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

La parte finale del programma è sempre intorno al Tavolo di Che Tempo Che Fa con le presenze fisse di Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo.

Ospiti del tavolo Nathalie Guetta, l’attrice che recita in “Don Matteo”, Ubaldo Pantani e Paola & Chiara.



L’appuntamento con Che tempo che fa è la domenica sera in prima serata su Rai2.

continua a leggere sul sito di riferimento