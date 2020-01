Che tempo che fa su Rai2, ospiti e anticipazioni di stasera – domenica 12 gennaio 2020

Dopo la pausa natalizia Che tempo che fa torna su Rai2 con una nuova imperdibile puntata. Il talk show di successo condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck è pronto a regalare tante sorprese ai telespettatori e non solo Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda domenica 12 gennaio 2020 su Rai2!

Che tempo che farà su Rai2, gli ospiti di domenica 12 gennaio

Domenica 12 gennaio 2020 alle ore 19.40 riprende il consueto appuntamento con “Che tempo che farà”, parte del programma condotto da Fabio Fazio e il Mago Forest, Raul Cremona, Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

A seguire dalla ore 21.00 l’appuntamento con Che tempo che fa che segna anche il ritorno di Luciana Littizzetto dopo l’incidente che l’ha vista protagonista poco prima di Capodanno. Per la prima puntata del 2020, Fabio Fazio ospita in studio la vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna, promotrice dell’Associazione Voce Libera, nata lo scorso dicembre.

Tra gli ospiti anche Piero Angela, il divulgatore scientifico che recentemente è tornato in onda con Super Quark + per il canale RaiPlay, il giornalista Ferruccio De Bortoli in uscita con il nuovo libro “La ragione e il buonsenso. Conversazione patriottica sull’Italia” scritto a quattro mani con Salvatore Rossi.

Ma non finisce qui, ospiti della puntata di domenica 12 gennaio 2020 anche Vincenzo Mollica, il giornalista Rai che festeggia quest’anno 40 anni d carriera, la conduttrice Ilary Blasi, lo storico dell’arte e critico Flavio Caroli, Enrico Brignano con un monologo e Paolo Fox con l’Oroscopo e le previsioni del 2020. Infine ospiti musicali Annalisa e il rapper Rkomi, che hanno da poco pubblicato il brano “Vento sulla Luna”.

Il tavolo di Che tempo che fa, ospiti di domenica

A chiudere la serata come sempre Che Tempo Che Fa – Il tavolo dove troveremo le presenze fisse di Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Tra gli ospiti che si siederanno intorno al tavolo la conduttrice Francesca Fialdini, Teo Teocoli, Annalisa e Paolo Fox.

L’appuntamento con Che tempo che fa è la domenica sera in prima serata su Rai2.

