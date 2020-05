Che tristezza se il vaccino non è per tutti

Libertè, egalitè, fraternitè. Erano stati i francesi, più di due secoli fa, i padri del marketing dei valori dell’Occidente moderno. Sulla fratellanza e soprattutto sulla libertà, specie in epoca Covid, si potrebbe discutere molto. Ma l’uguaglianza, con il virus, è andata davvero in rianimazione etica. L’oggetto della discordia è questo, è l’ennesimo annuncio ambiguo della nostra epoca malata di enunciazione perpetua. La multinazionale francese del farmaco, Sanofi, sta lavorando intensamente a un vaccino contro il coronavirus. Ma in caso di successo, il prodotto andrà prima gli americani. Uno schiaffo pubblico alla grandeur francese e a quello che rimane dell’orgoglio europeo.

