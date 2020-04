Checkra1n Jailbreak si aggiorna introducendo il supporto per iOS 13.4 e iOS 13.4.1

A seguito del rilascio di iOS 13.4.1, checkra1n è stato aggiornando introducendo il supporto per la nuova versione di iOS.

La notizia del nuovo aggiornamento è stata condivisa su Twitter dal co-sviluppatore Jamie Bishop:

hello again @checkra1n beta 0.10.1 is now available! It includes support for iOS 13.4 and 13.4.1, introduces KPF v2 for super-fast boots and other bug fixes and general improvements.

Get it at https://t.co/fZ7RzWEWmR!

