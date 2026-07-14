Chef Amarante a Venezia: “La cucina è soprattutto essenzialità”

Nuovo menu al ristorante Vero dell’hotel Ca’ di Dio di VOIHotels

Venezia, 14 lug. (askanews) – Una proposta gastronomica che unisce tradizione italiana, visione internazionale e una profonda attenzione alla materia prima: Carmine Amarante, executive chef all’hotel Ca’ di Dio di Venezia, guida il ristorante Vero con un’idea di cucina che nasce dall’intreccio di varie culture gastronomiche del mondo e che punta a un obiettivo ambizioso nella sua semplicità.”Dopo un lungo periodo in giro per il mondo, varie esperienze internazionali con gli ultimi nove anni e mezzo in Giappone, e ispirandomi alla gastronomia contemporanea – ha detto lo chef ad askanews – la mia cucina la considero molto essenziale, partendo da tutte le tecniche che ho assimilato in Giappone. Qui ho appreso che l’essenzialità si trova nella ricerca del prodotto, della materia prima. E avere le buone abilità nelle tecniche di cottura e di marinatura, nella conoscenza del prodotto”. Nel ristorante Vero, che è aperto agli ospiti del Ca’ di Dio e a tutti i visitatori di Venezia, Amarante ha lanciato da poco un nuovo menu estivo, che punta sui prodotti vegetali e della zona veneziana, oltre che sulla storia che ogni piatto porta con sé. “Cerchiamo di valorizzare molto il territorio – ha aggiunto – usando ingredienti locali: è un menu molto fresco, con note logicamente di marinature, legate a quello che ho assimilato sempre in Giappone. Cerco anche di conoscere molto Venezia: in ogni menù cerco di introdurre uno o due piatti o ingredienti molto locali come le schie, prima c’era il carciofo, ora iniziamo con pomodori, zucchine. diciamo che cerco molto di lavorare sulle ricette storiche del territorio”.Tra i piatti proposti una serie di cicchetti rivisitati in chiave contemporanea, diverse tipologie di gazpacho, una pasta molto particolare allo zafferano, agnello, pesce, fino ad arrivare a nuove interpretazioni del babà e del tiramisu. E lavorare in un hotel come il Ca’ di Dio, che è parte della collezione VRetreats di VOIHotels, è qualcosa di diverso rispetto alla gestione di un normale ristorante. “Non è solo la parte di fine dining che il cliente può vivere per amplificare la propria esperienza con un percorso diverso – ha concluso chef Amarante – ma noi curiamo anche la colazione, il lunch o gli eventi e tutto deve essere fatto in maniera impeccabile”.Già collaboratore di Heinz Beck, Amarante nella sua carriera ha finora collezionato una stella Michelin e tre forchette del Gambero Rosso. Ora a Venezia un nuovo capitolo di questa avventura di gusto e creatività.