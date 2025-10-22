Chef Delicato: “Essere cittadini attivi rende la comunità più grande”

mercoledì, 22 Ottobre , 25
(Adnkronos) – “Vorrei dire alle studentesse e agli studenti di cogliere l’opportunità di rendersi parte attiva della comunità. Di essere parte democratica e collaborativa. La partecipazione rende la comunità più grande”. Lo ha detto Carlotta Delicato, chef e vincitrice di Hell’s Kitchen Italia, intervenendo, oggi a Roma, alla presentazione del progetto ‘Il difensore civico sui banchi di scuola’ che coinvolgerà la figura eletta dal Consiglio regionale – con il compito di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi e negligenze della Pubblica Amministrazione – in un dialogo diretto con con studenti e istituti scolastici del territorio, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai temi dei diritti, della cittadinanza attiva e della giustizia sociale. 

