“A causa della crisi sono costretto a chiudere il mio locale, ma vorrei fosse chiaro che non ne ho fatto un dramma, anzi. C’è una pandemia che ha sconvolto l’economia mondiale. Ho agito con determinazione, lucidità e un pizzico di tristezza perché ovviamente questo ristorante l’avevo realizzato e curato in ogni suo aspetto e purtroppo non posso più averlo”. Di certo non si lascia prendere dallo sconforto lo chef Filippo La Mantia che ha deciso di chiudere il noto ristorante milanese di piazza Risorgimento. Una scelta sofferta ma obbligata: se da maggio le spese sono rimaste invariate le entrate, tuttavia,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chef La Mantia chiude il locale di Milano “Troppe spese, ma non mi arrendo” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento