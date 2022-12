Chef Rubio tra i denunciati da Liliana Segre, lui replica: “Le ho solo chiesto di parlare di Palestina”

BOLOGNA – C’è anche il nome di chef Rubio (nome d’arte di Gabriele Rubini, diventato famoso con il programma ‘Unti e bisunti’ in cui passava in rassegna ristoranti e trattorie per camionisti) tra i nomi che la senatrice a vita Liliana Segre, qualche settimana fa, ha presentato ai Carabinieri per denunciare le minacce e gli insulti ricevuti sui social. A dare la notizia è stato il quotidiano La Stampa.

Alcune critiche alla senatrice finite sotto la lente degli inquirenti a quanto pare erano arrivate anche da Chef Rubio, noto per avere da sempre espresso posizioni filo palestinesi abbastanza estreme. Ed è proprio in questo ambito che si collocherebbero le frasi scritte a Liliana Segre e finite all’interno della denuncia: da quanto pare di capire, lo chef avrebbe ‘rinfacciato’ alla senatrice i silenzi sul conflitto israelo-palestinese e la mancanza di una presa di posizione a favore dei palestinesi.

Appresa la notizia, oggi, Chef Rubio ha risposto su Twitter con una serie di tweet. In primis ha fatto sapere di non aver nessuna notizia della denuncia, e poi ha spiegato che lui si è limitato a chiedere alla senatrice di “denunciare i crimini della colonia d’insediamento israeliana e dell’esercito nazista che da 74 anni porta avanti la pulizia etnica del popolo nativo palestinese (semita)”, meravigliandosi che questo possa configurarsi come “incitare all’odio”. E ancora: “I silenzi di parte sono odio, non chi resiste“.

Chiedere a #LilianaSegre di denunciare i crimini della colonia d’insediamento israeliana e dell’esercito nazista che da 74 anni porta avanti la pulizia etnica del popolo nativo palestinese (semita) sarebbe incitare all’odio? I silenzi di parte sono odio, non chi resiste 🇵🇸✌ðŸ�¾ pic.twitter.com/gzc16WLTm7 — Rubio (@rubio_chef) December 8, 2022

Lo chef poi ha commentato ancora queste denunce, che sarebbero 24, scrivendo questo: “Che poi mi chiedo come mai solo 24 denunciati e di questi denunciati 23 sono fake account che augurano la morte di Liliana Segre e l’unico reale è il mio che ha avuto la sfrontatezza imperdonabile di chiederle del perché dei suoi sistemici silenzi sulla Palestina. Singolare”.

Che poi mi chiedo come mai solo 24 denunciati e di questi denunciati 23 sono fake account che augurano la morte di #LilianaSegre e l’unico reale è il mio che ha avuto la sfrontatezza imperdonabile di chiederle del perché dei suoi sistemici silenzi sulla Palestina. Singolare 🇵🇸✌ðŸ�¾ — Rubio (@rubio_chef) December 8, 2022

