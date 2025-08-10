domenica, 10 Agosto , 25

chelsea-milan:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Chelsea-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Chelsea-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Chelsea-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. La squadra rossonera affronta oggi, domenica 10 agosto, il Chelsea a Stamford Bridge in un’amichevole di lusso, l’ultima prima dell’esordio stagionale, fissato per il 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, sfida che precederà la prima giornata di campionato, in programma il weekend del 24 agosto. 

Dopo la tournée asiatica e in Oceania, il ‘nuovo’ Milan di Allegri si è spostato quindi in Inghilterra, dove ieri ha affrontato il Leeds prima di volare a Londra per sfidare i Blues, vincitori dell’ultima Conference League e del Mondiale per Club. 

 

La sfida tra Chelsea e Milan è in programma oggi, domenica 10 agosto, alle ore 16 allo stadio Stamford Bridge di Londra. Ecco le probabili formazioni: 

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Modric, Jashari, Bartesaghi; Okafor, Leao. All. Allegri 

 

Chelsea-Milan sarà trasmessa indiretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in chiaro, ma in differita, sul NOVE a partire dalle 21.30, mentre in streaming si potrà seguire sulla piattaforma di Dazn e sul sito web del NOVE. 

 

