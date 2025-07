chelsea-psg,-dove-vedere-in-tv-la-finale-del-mondiale-per-club

ROMA – Tutto pronto per l’atto conclusivo del Mondiale per Club FIFA 2025: domenica 13 luglio va in scena la finale ‘Chelsea-PSG’. Dalla spettacolare cornice del MetLife Stadium di New York, un match imperdibile, che promette spettacolo, emozioni e talento allo stato puro: da un lato i parigini, campioni d’Europa in carica, che vogliono aggiudicarsi l’ennesimo trofeo della stagione e arrivano all’ultimo atto da favoriti dopo il 4-0 rifilato al Real Madrid, in semifinale. Dall’altra parte il Chelsea di Enzo Maresca che in semifinale ha avuto la meglio sui brasiliani del Fluminense.

Come annunciato sugli spalti è prevista anche la presenza di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America. E per l’atto conclusivo di questa nuova competizione ci sarà l’esordio nel calcio dell’halftime show. Protagonisti assoluti della serata saranno J Balvin, Doja Cat e Tems che animeranno l’intervallo della gara.

Il match andrà in onda alle 21.00 e sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Canale 5. La sfida sarà visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

La telecronaca della partita sarà affidata alla voce di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Dopo il match, ampio post-partita con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Andrea Ranocchia, Alessio Tacchinardi, Cristian Panucci, Massimo Callegari, Graziano Cesari e Claudio Raimondi: analisi e collegamenti in diretta dallo stadio, per vivere ogni istante di questa notte mondiale.

