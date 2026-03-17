martedì, 17 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOChelsea-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
chelsea-psg:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Chelsea-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Chelsea-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Il Chelsea ospita il Paris Saint-Germain in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, i Blues ospitano i parigini – in diretta tv e streaming – a Stamford Bridge nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Si riparte dal 5-2 del Parco dei Principi con cui la squadra di Luis Enrique, campione d’Europa in carica, si è aggiudicata il primo round del doppio confronto, avvicinando la qualificazione ai quarti. 

 

La sfida tra Chelsea e Psg è in programma oggi, martedì 17 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro. All. Rosenior 

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique 

 

Chelsea-Psg sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

Previous article
Milioni di sedentari entro 2050 e mezzo milione di morti premature in più ogni anno, ecco perché: la previsione choc
Next article
Manchester City-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Forte terremoto a Cuba, sisma di magnitudo 6 scuote l’isola

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato a Cuba. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo spiegando che l'epicentro si...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo

(Adnkronos) - Al via oggi martedì 17 marzo il Grande Fratello Vip 2026. Condotto da Ilary Blasi, nel ruolo di opinioniste ci saranno...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Manchester City-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match in Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid - in diretta tv e streaming...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milioni di sedentari entro 2050 e mezzo milione di morti premature in più ogni anno, ecco perché: la previsione choc

(Adnkronos) - L'aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico potrebbe spingere milioni di adulti in tutto il mondo verso l'inattività fisica entro il...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.