Cherif Karamoko a Verissimo: la sua storia commuove Silvia Toffanin | video Mediaset

Cherif Karamoko a Verissimo ha raccontato la storia della sua vita. Tanti i lutti. Prima il padre ucciso con un colpo di pistola, poi la morte della madre per colpa dell’Ebola ed infine quella del fratello. Quest’ultimo è morto in mezzo al mare mentre cercavano di raggiungere l’Italia. La storia ha visibilmente commosso anche Silvia Toffanin. Video Mediaset

A Silvia Toffanin Karamoko ha raccontato, con la voce rotta dal pianto, la disperazione di quelle ore e dell’incidente in mare che ha portato alla morte di quasi tutti i profughi e alla scomparsa di suo fratello: “Quando la barca è affondata ci siamo aggrappati ad alcuni pezzi dell’imbarcazione. Ero senza forze, faceva freddissimo e avevo bevuto un sacco di benzina. All’improvviso mio fratello mi ha allungato un salvagente e mi ha detto di tenere duro, che sarebbe arrivata la nave italiana a salvarci. Mi ha detto di salvarmi perché dovevo giocare a calcio. Lui era al mio fianco e non mi sono accorto quando è scomparso nelle onde. Sono svenuto e mi sono risvegliato in ospedale in Italia”.

continua a leggere sul sito di riferimento