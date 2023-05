Chery, spediti in Italia primi due esemplari del suv Omoda 5

Per messa a punto Adas in vista del debutto a fine 2023

Milano, 22 mag. (askanews) – Il gruppo cinese Chery ha spedito dal porto Wuhu di Shanghai a Napoli i primi due esemplari del suv Omoda 5 in vista del debutto in Italia a fine 2023. Arriveranno in Italia tra circa un mese.

Le vetture saranno utilizzate sia per una messa a punto del telaio sia per una ritaratura degli Adas per il debutto in Italia. La Omoda 5, infatti, è dotata di guida autonoma di Livello 2 e sarà sottoposta a una serie di test per funzionare con la segnaletica stradale del nostro Paese.

Le due Omoda 5 in arrivo in Italia sono entrambe in versione 1.6 TGDI, con motore quattro cilindri turbo benzina da 197 CV e 290 Nm di coppia, abbinato a un cambio doppia frizione a 7 marce. L’auto, lunga 440 cm, larga 183 cm e alta 158 cm, sarà affiancata dalla variante completamente elettrica, che è attesa in concessionaria per l’inizio del 2024. Nella prima metà dell’anno arriverà anche una versione full hybrid.

Il gruppo Omoda&Jaecoo debutterà in Italia con un secondo modello, il suv Jaecoo 7, anch’esso in due varianti e atteso sul mercato da fine 2023. La vettura esordirà con una versione benzina spinta da un 1,6 TGDI da 137 kW di potenza e 275 Nm di coppia, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Raggiunge la velocità massima di 210 km/h con consumi di 7,1 l/100 km. A inizio 2024 Jaecoo 7 amplierà la gamma con l’arrivo di una versione plug-in hybrid con un motore quattro cilindri turbo-benzina ma con cilindrata ridotta a 1,5 litri.

