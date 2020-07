Chevrolet svela la Corvette Stingray 2021 con CarPlay Wireless

Chevrolet ha presentato questa settimana la nuova Corvette Stingray 2021, che sarà disponibile entro la fine dell’anno. La Corvette 2021 include il supporto a CarPlay Wireless, il caricatore Qi integrato e altre funzionalità.

CarPlay, è una funzione disponibile in auto selezionate che ci consente di connettere il nostro iPhone al sistema multimediale dell’auto per accedere alle app iOS adattate per l’uso nel veicolo.

Dopo aver collegato il nostro iPhone a CarPlay,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chevrolet svela la Corvette Stingray 2021 con CarPlay Wireless proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento