Non è soltanto il SARS-CoV-2 a diffondersi in maniera sempre più capillare in tutto il mondo: accanto all’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, infatti, aumentano i casi di notizie false.

Capitano gli errori dovuti alla fretta di comunicare o alla leggerezza nello scrivere, certo, ma qui parliamo soprattutto delle vere e proprie teorie strampalate, complottismi che sfidano le prove offerta dalla comunità scientifica, e ricostruzioni fantasiose alimentate da interessi politici ed economici.

Tante, stando almeno ai rapporti del progetto europeo EUvsDisinfo, sono le bufale provenienti dalla Russia. EUvsDisinfo è gestito della task force East StratCom,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Chi c’è dietro l’ondata di fake news sul coronavirus riversata sull’Italia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento