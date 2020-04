Chi è ​Wopke Hoekstra, il falco olandese all’Eurogruppo

Falco fino all’ultimo: “Per ogni euro speso nell’economia verrà applicata la piena condizionalità”, ha detto il ministro alle Finanze olandese Wopke Hoekstra, al termine dell’Eurogruppo giovedì notte, mantenendo fede alla lettura “oltranzista” dello scudo Mes a protezione dei Paesi più colpiti dalla crisi del coronavirus.

Nessuna sorpresa: era stato lo stesso Hoekstra, due settimane fa, a chiedere che la Commissione dovrebbe “indagare” sui Paesi che insistono sui coronabond “per comprendere i motivi per cui non hanno abbastanza spazio di bilancio per rispondere all’impatto economico della crisi”, scatenando un’infinità di polemiche e finendo per sentirsi dire dal premier portoghese Antonio Costa che la sua esternazione era “ripugnante”.

