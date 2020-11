Chi è Andrea Paris, il mago vincitore di Tu si que vales 2020? | Video Witty Tv

Chi è Andrea Paris, il mago di Foligno che ha vinto Tu si que vales 2020? Chi è colui che ha lasciato il pubblico di Canale 5 a bocca aperta per la magia che è riuscito a fare durante la Finale del programma Mediaset? Ebbene Andrea Paris è un mago, illusionista, prestigiatore, attore e comico. E’ nato a Foligno nel 1980. Si è esibito già in importanti teatri sia italiani che esteri. Da Palermo a Dubai. In tv lo abbiamo già visto a I soliti Ignoti Vip su Rai 1, su Disney Channel, su Rai 4, ma soprattutto a Italia’s got talent 2019. Oltre a ciò il suo audio insieme alla figlia è famoso su Tik Tok.

Con questa esibizione Andrea Paris ha lasciato tutti di stucco. La sua fortuna è stato un quattro di picche.

Questa l’esibizione della Semifinale. Il talentuoso mago si è dovuto scontrare con un altro talento internazionale per agguantare un posto in Finale.

Questa era invece l’esibizione con cui si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 ovvero con cui ha iniziato la sua scalata verso il successo a Tu si que vales.

Andrea Paris, come abbiamo detto, si è aggiudicato 100 mila euro. Il mago ha detto di voler devolvere metà della somma in beneficenza per la lotta contro la leucemia. Paris ha dedicato la vittoria a Veronica Franco, la cantante che ha partecipato a Tu si que vales 2020, ma che è scomparsa prima di poter proseguire il cammino nel programma.

