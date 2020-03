 Chi è Bertolaso, l’uomo che sfida le emergenze

Non si contano le emergenze che è stato chiamato ad affrontare senza paura di dover metterci la faccia e sempre con un sorriso rassicurante sul volto, che lo ha reso familiare agli italiani: dal terremoto dell’Aquila, all’emergenza rifiuti in Campania, agli incendi boschivi, al piano straordinario come commissario per l’emergenza Sars. E ancora si è occupato della bonifica del relitto della Haven, dei Mondiali di ciclismo di Varese del 2008 ed è stato Commissario delegato per l’Emergenza incendi boschivi dal 2007 al 2010.

Coinvolto nell’inchiesta sugli appalti del G8 e’ stato poi assolto “perché il fatto non sussiste”.

