Chi è Carlotta Dell’Isola, la nuova concorrente del GF Vip: età, altezza, fidanzato, Instagram

Chi è Carlotta Dell’Isola, nuova concorrente del GF Vip? La ragazza è originaria di Anzio, ha 27 anni e l’abbiamo conosciuta perché ha partecipato quest’anno a Temptation Island con il fidanzato Nello.

Carlotta Dell’Isola nuova concorrente del Grande Fratello Vip: chi è, e cosa fa

Genuina, pungente, imprevedibile, e senza peli sulla lingua. Carlotta Dell’Isola sta per varcare la Porta Rossa di Cinecittà. Le sue frecciatine nei confronti del Fidanzato Nello a Tempatation Island le abbiamo ancora dentro al testa. Parole che a volte sembravano delle freddure. Ma chi è questa bella ragazza che non le manda a dire e che è schietta e diretta? Scopriamo assieme.

Carlotta Dell’Isola: famiglia e fidanzato

Carlotta Dell’Isola è nata ad Anzio il 24 febbraio 1993 sotto il segno dei pesci da una famiglia unita. Il suo modello di famiglia è quindi amore e unione. Il padre è amministratore della Udi Yatch, società che si occupa da oltre trent’anni di brokeraggio nautico e della produzione di imbarcazioni di lusso. Carlotta ha anche una sorella che l’ha resa zia, ed è molto legata oltre che alla mamma, anche alla nonna, che compare spesso in alcuni foto sui Social. Ha sofferto molto per la perdita del nonno avvenuta alcuni anni fa.

Il fidanzato Nello Sorrentino è originario di Napoli di cui è un grandissimo tifoso. E’ molto geloso e possessivo, così come abbiamo visto a Temptation Island, e la coppia è fidanzata da 6 anni. Lui è più grande di 5 anni, e mentre Carlotta vorrebbe il matrimonio e una famiglia, lui non si sente ancora pronto. Ecco il Video Mediaset di presentazione e il suo ingresso in Casa.

Carlotta dell’Isola: età, studi, altezza, segno zodiacale, profilo Instagram

Carlotta Dell’Isola ha frequentato gli studi Socio Pedagocici e poi all’Università Roma Tre e ha 27 anni. Essendo nata a febbraio il suo segno zodiacale è Pesci. Entra nella Casa del Grande Fratello Vip stasera 18 dicembre, e cercherà di farsi conoscere al grande pubblico senza l’ausilio del fidanzato Nello, come abbiamo visto nel precedente reality, l’isola dell’amore e delle tentazioni. Questo è il suo profilo Instagram. Ecco Il Video Mediaset del suo Ingresso in Casa.

continua a leggere sul sito di riferimento