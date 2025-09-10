mercoledì, 10 Settembre , 25

Sparatoria alla Utah University, ferito l'attivista di destra Charlie Kirk

Chi è Charlie Kirk, l’attivista di destra ferito alla Utah University

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Charlie Kirk, ferito oggi durante un comizio alla Utah University, è uno dei più influenti conservatori negli Stati Uniti. Definirlo un agitatore sarebbe un eufemismo, scrive la Bbc: è un convinto sostenitore di Trump che si è costruito un vasto pubblico attraverso la sua organizzazione Turning Point, presente in centinaia di campus universitari in tutto il Paese. Kirk e il suo gruppo di giovani conservatori attivissimi sui social media e i podcast, e la sua capacità di attrarre folle gli ha permesso di svolgere un ruolo chiave nel movimento Maga di Donald Trump. 

Durante le elezioni presidenziali dell’anno scorso, Turning Point ha investito denaro e persone negli Stati indecisi. Ha parlato alle convention repubblicane e l’anno scorso Donald Trump ha ricambiato il favore tenendo un grande discorso alla conferenza Turning Point in Arizona. 

La religione cristiana evangelica di Kirk e la sua famiglia (è sposato con un’ex Miss Arizona, dalla quale ha due figli) sono al centro della sua politica. Il fondatore di Turning Point è considerato sia come il futuro dell’attivismo conservatore sia come una figura fortemente polarizzante. 

