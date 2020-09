Chi è Denis Dosio, presentazione del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Denis Dosio è un influencer di 19 anni, molto amato dal pubblico femminile, diventato una star del Web dove il suo profilo Instagram vanta 800 mila seguaci e il suo account Tik Tok circa 1,5 milioni di followers. Scopriamo la storia di Denis Dosio, influencer, che ha fatto parlare molto di se.

Denis Dosio, davanti la Casa di Grande Fratello, ne approfitta per farsi una story su instagram per i suoi followers. Entra come concorrente ufficiale. Il suo successo sui social è cresciuto esponenzialmente tanto da diventare ospite fisso di Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso. Lo scorso gennaio ha debuttato come cantante e a luglio è uscito il suo secondo singolo. Il suo sogno è diventare un attore. Ecco Il Video Mediaset.

